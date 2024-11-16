Büyükşehirde Su Krizi Tehlikesi! Gün Sayılıyor

BURSANIN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJLARDAKİ KRİZ

Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan biri olan Nilüfer Barajı kurumuş durumda. Diğer yandan Doğancı Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 35’e gerilemiş durumda. Nilüfer Barajı’nın dibindeki topraklarda meydana gelen derin çatlaklar dron ile görüntülendi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Önümüzde 40, 45 günlük civarında bir suyumuz söz konusu” ifadelerini kullandı. Bu durum, Bursa’daki içme suyu arzının güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.