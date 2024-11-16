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Büyükşehirde Su Krizi Tehlikesi! Gün Sayılıyor

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BURSANIN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJLARDAKİ KRİZ

Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan biri olan Nilüfer Barajı kurumuş durumda. Diğer yandan Doğancı Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 35’e gerilemiş durumda. Nilüfer Barajı’nın dibindeki topraklarda meydana gelen derin çatlaklar dron ile görüntülendi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Önümüzde 40, 45 günlük civarında bir suyumuz söz konusu” ifadelerini kullandı. Bu durum, Bursa’daki içme suyu arzının güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Enflasyon Beklentileri Üzerine Değerlendirme

Bakan Şimşek, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 27,2'ye gerilemesini duyurarak, fiyat istikrarı için kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Gündem

Türkiye’nin AB’nin Haritasına Yanıtı

Türkiye, Yunanistan'ın 12 deniz millik karasularını tanıyan AB'nin deniz yetki alanı haritasını "yok hükmündedir" diyerek reddetti.

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