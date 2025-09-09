Büyükşehirlerde Basit Usul Kalkıyor: 1 Ocak 2026

VERGİ USULÜ DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YENİ DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini aşmayanlar dışında kalan bazı vergi mükellefleri basit usulden gerçek usule geçiş yapacak. Türkiye genelinde faaliyet yürüten yaklaşık 3 milyon vergi mükellefinin neredeyse 1 milyona yakını basit usulde vergi ödemekteydi. Bu yeni düzenleme ile bazı mükelleflerin vergilendirme usulleri yeniden şekillenecek. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51’inci maddesi çerçevesinde, büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilecek.

KİMLER ETKİLENECEK?

Bu değişiklikten dolayı taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar ve kuyumcular gibi birçok esnaf grubu artık daha yüksek vergi ödemek durumunda kalacak. Basit usul ve gerçek usul arasındaki farklar ise belirleyici olacak. Basit usul sistemi sadece ticari kazanç üzerinden vergi alınmasını öngörürken, ek yükümlülükler barındırmaz. Defter tutulması ve gelir vergisi beyanı verilmesi gibi zorunluluklar bulunmaz. Basit usulün avantajları arasında kazançların gelir vergisinden istisna olması, defter tutma zorunluluğunun olmaması, KDV’den istisna olmaları gibi durumlar yer alır.

GERÇEK USULÜN AVANTAJLARI NELER?

Gerçek usulde vergi ödeyen mükellefler, KDV, gelir vergisi, stopaj ve geçici vergi gibi yükümlülüklere tabi olurlar. Defter tutma zorunluluğu bulunmasına rağmen, gider faturalarının vergiden düşülebilmesi, vergi planlaması açısından önemli bir avantaj sunuyor. Gerçek usulde vergi ödeyenler, kayıt tutma kolaylığı sayesinde vergi planlamasını daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra, işletmenin mali durumu daha şeffaf bir biçimde görünebilir ve bu da kredi alma gibi finansal desteklerde avantaj sağlar. Ancak detaylı kayıtların tutulması ve raporlama işlemlerinin zaman alması gibi bazı olumsuz yönler de mevcuttur. Bu sebeple büyük hacimde satış yapan işletmeler muhasebe uzmanı yardımı almak zorunda kalabilir.

UYGULAMA TARİHİ

Yeni vergilendirme sistemi, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.