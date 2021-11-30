Ekonomiye dair açıklama geldi. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyüdüğü bildirildi.

Sanayide büyüme yüzde 10 olurken, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı.

YÜZDE 7,4 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5,1 ile yüzde 11,4 aralığında yer alırken, ortalama yüzde 7,5 büyüme tahmini öne çıkmıştı.

Türkiye ekonomisi, 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümüştü.

SANAYİDE YÜZDE 10, HİZMETLERDE YÜZDE 21 BÜYÜME

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %22,6, hizmetler %20,7, diğer hizmet faaliyetleri %11,7, sanayi %10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri %4,7 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetleri %19,9, inşaat %6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise %5,9 azaldı.

İŞTE TÜİK RAKAMLARI

GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.