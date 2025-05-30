Büyüme Yüzde 2, Cari Açık 0,9

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME ORANI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yıllık yüzde 2 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden paylaşımlarında, cari açığın milli gelire oranının yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyeyi koruduğunu belirtti.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE TEDBİRLER

Şimşek, “Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor” diyerek sözlerine başladı. Açıklamasında, “İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu” ifadelerine yer verdi. Bakan, dezenflasyon sürecinde ortaya çıkacak olumsuz etkilere karşı gereken tedbirlerin bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alındığını vurgulayarak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın desteklendiğini belirtti.

DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bakan Şimşek, programlarıyla ekonominin dayanıklılığını ve dinamizmini artırmayı amaçladıklarını aktararak, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendirdiklerini duyurdu.