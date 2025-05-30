Büyüme Yüzde İki, Cari Açık Sürdürülebilir

EKONOMİDE DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı birinci çeyrek büyüme verileri hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu” ifadelerini kullandı.

BÜYÜMEYİ DESTEKLEMEK İÇİN GEREKEN TEDBİRLER ALINIYOR

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde oluşabilecek olumsuz etkilere karşı gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızlıca devreye aldıklarını vurguladı. İlgili tedbirlerin yanı sıra yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam ettiklerini belirtti. “Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz” dedi.