Buz Tırmanışı B Kampı Tamamlandı

DAĞCILIK KAMPI TAMAMLANDI

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun (TDF) Hakkari’deki düzenlediği Buz Tırmanışı B Kampı sona erdi. 17-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, TDF 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde yapıldı. Kampa katılan 77 sporcu, 10 antrenörle birlikte bu süreçte yer aldı.

EĞİTİMLER VE TIRMANIŞ

Sporcular, Merzan Mahallesindeki KYK yurdunun konferans salonunda teorik eğitimleri başarıyla tamamladı. Daha sonra antrenörler eşliğinde, kentin yüksek rakımlı alanlarında buz tırmanışı yaptı. Cennet Cehennem Vadisi’nde iki gün süren kamp süreçlerinde, sporcular Cilo Dağları’nda buz tırmanışı gerçekleştirerek zorlu parkurda eğitim alma fırsatı buldu. Bu işlem, sporcuların buz tırmanışının inceliklerini öğrenmelerine yardımcı oldu. Etkinliğin bölge turizmine ve dağcılık sporunun gelişimine önemli katkı sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

