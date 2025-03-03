Buz41’in Dünya Şampiyonası Yolculuğu Başladı

ŞAMPİYONAYA HAZIRLIK TAMAMLANDI

İsveç’te 7-8 Mart’ta düzenlenecek Dünya Gençler Senkronize Buz Pateni Şampiyonası’nda Türkiye’ye temsil edecek Buz41 Spor Kulübü, hazırlıklarını tamamladı. Yarının yolculuğu öncesinde 17 sporcu ve antrenörleri, yaşadıkları heyecan ve gururu İHA Muhabiri’ne paylaştı. Buz41 Spor Kulübü, “junior” kategorisinde yer alacak Team Elite Junior Takımı ile şampiyonaya katılacak. 19 ülkeden toplam 24 takımın yarışacağı bu prestijli etkinlikte, Türkiye’yi temsil edecek takım, 2’si erkek toplam 17 sporcu ile mücadele edecek. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara’dan gelen sporcular, İzmit’teki buz sporları salonunda antrenmanlarını yapıyor. Uzun çalışma saatleri nedeniyle pistin en sakin olduğu saatlerde, gece 3-4 saat süreyle antrenman gerçekleştiriyorlar. Genç sporcular ve antrenörleri, dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmekten büyük bir gurur duyuyor.

ECE ONGÜL KÜÇÜK’TEN HEDEF AÇIKLAMALARI

Buz41 Spor Kulübü’nün senkronize buz pateni Başantrenörü Ece Ongül Küçük, “Kulübümüz Buz41 Spor Kulübü dünya şampiyonasına katılacak. Ağustos ayında çalışmalara başladık. Genelde hafta sonu akşamları çalışıyoruz. Bursa, İstanbul ve Ankara’dan gelen sporcularımız var. Hepsinin okulları bulunuyor. Dolayısıyla hafta sonları geç saatlere kadar çalışıyoruz. 1-2 saatlik çalışma programı yetmiyor, genelde 3-4 saatlik uzun programlarla çalışıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonası. Ocak ayında yapılan Türkiye şampiyonasında güzel bir puanla Türkiye birincisi olduk. Sonrasında uluslararası yarışmada dünya şampiyonası için istenen puanı alarak yol açıldı. Hedefimiz 4 Mart’ta İsveç’te düzenlenecek dünya şampiyonası” diyerek hazırlık sürecini özetledi.

Küçük, yarışmalar hakkında da, “Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceğimiz için çok gururluyuz. Oraya gidiyor olmak, göğsümüzde bayrağımızı taşıyor olmak bizi çok gururlandırıyor. Yarışmaya iki programla katılmak durumundayız; kısa ve uzun program. Ayrı gereklilikleri ve kuralları var, o kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Takımımız 17 kişiden oluşuyor, 2 tanesi erkek sporcu. Dünya şampiyonasında katılan takımlar arasında sadece biz varız çünkü baraj puanını geçebilen bir takımız. Yazılı analiz yaptığımızda, 19 ülke ve 24 takım arasında yer alacağız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

VELİLERİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Küçük, velilerin çocuklarını buz sporlarına yönlendirmesi hakkında da, “Televizyonda gözüken bazı isimlere çocuklar özense de bazı velilerimiz korkuyor. ‘Çocuğum düşerse ne olur?’ diyorlar. Sporun her dalında risk var. Altyapıdan gelen çocukları yetiştirmek için öncelikle daha fazla sporcuya ihtiyaç var. Kocaeli’de büyük bir ilgi var. Seanslara katılanlar isim yazdırmaya geliyor. Velilerin özverisi büyük. Onlar olmasa çocuklarımız antrenmanlara gelemez” ifadelerini kullandı.

SPORCULARIN GÖRÜŞLERİ

Eylül Görgen, 8 yıldır senkronize buz pateniyle uğraştığını belirterek, “Buz pateni benim için çok önemli. Bu spora olan ilgim küçüklüğümden geliyor. 11. sınıf öğrencisiyim, okulla birlikte sportif faaliyetlerimi sürdürmek zor. Ülkemizi temsil etmek büyük bir gurur. Takım arkadaşlarımla uyumumuz çok yüksek” şeklinde konuştu. Oğuz Yaşar ise 12 yıldır buz pateni kaydığını belirterek, “Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

SPORCU KADROSU AÇIKLANDI

Dünya şampiyonasında Buz41 Spor Kulübü’nün Team Elite Junior Takımı’nın kafilesinde yer alacak isimler; Ayşe İpek Derin, Ada Yılmaz, Oğuz Yaşar, Eylül Görgen, Defne İnsel, Nefes Akıncı, Defne Burmalı, Zeynep Naz Doğan, Esila Ünsever, Ayşe Naz Er, Ela Kiriş, Nisa Öztürk, Ela Hayat Başoğlu, Mina Naz Göçmen, İpek Demirsoy, Melis Atalan ve Mina Oducu olarak dikkat çekiyor.