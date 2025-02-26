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Buzda Kayarak Öldü; O Anlar Kamerada

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Çaycuma ilçesinin Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Kentte etkisini gösteren kar, soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda donma yaptı.

DENGE KAYBI VE DÜŞME

Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, aniden dengesini kaybedip kayarak düştü. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Gedik, ilk müdahaleden sonra Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Gedik hayata döndürülemedi. Bu arada, Gedik’in düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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