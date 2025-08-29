Buzdolabında Cansız Beden Bulundu

İŞÇİDEN HABER ALINAMADI

Aksaray’da dondurma fabrikasında görev yapan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın (54) kaybolmasının ardından yapılan araştırmalar, cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. İki evlilik yapıp boşanan, iki çocuk babası Atılgan’dan 17 Ağustos tarihinde haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp müracaatının ardından Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmalarını derinleştiren polis, Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemelerde, Atılgan’ın kaybolduğu gün fabrikadan çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bu bilgilere dayanarak, polis araştırmalarını Altunhisar ilçesi çevresinde yoğunlaştırdı. Dün yapılan çalışmalarda, yol kenarındaki kayalık alanda bir buzdolabı fark edildi. Buzdolabını açan ekipler, Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ SONUCU KİŞİYİ İNCELEDİ

Atılgan’ın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan otopside, Atılgan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cesedin taşındığı aracın dondurma fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Y.C.K.’ye ait olduğunu belirledi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Atılgan’ı tabancayla vurup öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. dün Kayseri’de yakalandı ve sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.