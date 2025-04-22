Buzlak Ailesi, Olaydan Üzüntü Duydu

OLAYIN ÜZÜNTÜSÜ

Erzurum’da meydana gelen kadın cinayetinin ardından Buzlak Ailesi, kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Aile, yaşanan durumdan derin bir üzüntü duyduklarını belirtti ve “Merhume gelinimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Rabbim hiçbir aileyi evlat acısıyla sınamasın” dedi. Önceki hafta Ali Osman Buzlak’ın eşi Hatice Acakale Buzlak’ı boğarak öldürmesi, şehirde büyük bir infial yarattı. Bu olayın ardından Buzlak, gözaltına alındı ve genç kadın gözyaşları içinde toprağa verildi.

AİLENİN DUYGULARI

Buzlak Ailesi, olay karşısında duydukları yoğun acıyı dile getirerek, “Basından takip edildiği üzere, oğlumuzun karıştığı bu korkunç olay karşısında derin bir üzüntü, utanç ve şaşkınlık içindeyiz” ifadelerini kullandı. Aile, “Merhametli olması için yetiştirdiğimiz bir evladın böyle bir suça yönelmiş olması bizleri derinden sarsmıştır” diyerek, yaşananların kendileri için ne denli zorlayıcı olduğunu aktardı.

ADALET BEKLENTİSİ

Aile açıklamasında, “Bu elim olayı gerçekleştiren bizim evladımız ise de, toprağa verdiğimiz can da bizim gelinimiz, yavrumuzdur” dedi. Merhume gelinin kıymetli ailesinin acısını yürekten paylaştıklarını ifade eden Buzlak Ailesi, bu süreçte adaletin en şeffaf şekilde sağlanması için gerekli işbirliğini sunacaklarını vurguladı. Hukuk sürecine tam destek vereceklerini belirten aile, toplumsal merhumemizin hatırasına saygı gösterilmesini beklediklerini de dile getirdi.

SPEKÜLASYONLARA DİKKAT

Aile, sosyal medyada oluşabilecek spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini ve acıların daha da büyümemesi için hassasiyet gösterilmesini rica etti. Açıklamanın sonunda, “Bu trajedinin toplumsal derslere dönüşmesi ve ruh sağlığı konusunda duyarlılığın artmasını temenni ediyoruz” dediler. Yine, “Merhume gelinimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Rabbim hiçbir aileyi evlat acısıyla sınamasın” ifadelerine yer verildi.