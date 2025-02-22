Bybit Cüzdanı Hacklendi: 1,5 Milyar $ Ethereum Kaybı

BYBIT’İN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

Kripto para borsası Bybit’in CEO’su Ben Zhou, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin Ethereum soğuk cüzdanının bir siber saldırıya uğradığını belirtti. Zhou, cüzdanın kontrolünün kaybedildiğini ve içerdiği tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını ifade etti. Yapılan açıklamada, diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu ve platform üzerindeki işlemlerin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

KAYBEDİLEN MİKTAR VE DEĞER

Ben Zhou, saldırının detaylarıyla ilgili yaptığı canlı yayında, tahminlere göre 401.000 Ethereum’un çalındığını duyurdu. Bu miktarın güncel piyasa değeriyle yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı düşünülüyor. “Tüm müşteri fonları güvende” açıklaması yapan Bybit’in kurumsal hesabı, genel operasyonların herhangi bir aksama yaşamadan sürdüğünü belirtti. Şirketin güvenlik ekibi, blok zinciri adli uzmanları ve iş ortaklarıyla birlikte saldırının nedenlerini derinlemesine araştırıyor.

PİYASADAKİ DALGALANMALAR

Saldırı haberi sonrası kripto para piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Ethereum’un son 24 saat içerisinde yüzde 2 değer kaybederek 2.684 dolar seviyesine gerilediği bildirildi.