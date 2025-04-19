BYD, 2025 Dünya Kent Otomobili Ödülü Kazandı

ÖDÜL KAZANAN MODELİN AÇIKLAMASI

New York’ta devam eden 2025 Uluslararası Otomobil Fuarı’nda, Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Auto Limited Şirketi önemli bir ödül kazandı. Şirketin Seagull/Dolphin Mini modeli, uluslararası otomotiv gazetecileri tarafından seçilen ve düzenlenen Dünya Otomobil Ödülleri çerçevesinde “2025 Dünya Kent Otomobili” ödülüne layık görüldü.

ŞİRKETİN HEDEFLERİ VE BAŞARISI

BYD Auto Başkan Yardımcısı Stella Li, “Bu başarı, tüm dünyadaki müşterilerimize sürdürülebilir teknolojiler ve olağanüstü hizmet sunma kararlılığımızı yansıtıyor. BYD olarak, yeşil mobiliteyi hızlandıracak ve Dünya’yı 1 santigrat derece soğutmaya yönelik küresel çabaya katkıda bulunmaya adanmış durumdayız” şeklinde açıklamada bulundu. Seagull/Dolphin Mini, dünya genelindeki 12 araçlık aday listesi arasında seçilerek bu ödülü elde etti.

DÜNYA OTOMOBİL ÖDÜLLERİ TARİHİ

Dünya Otomobil Ödülleri, 2004 yılından beri “Dünya Otomobil Tasarımı, Dünya Lüks Otomobili, Dünya Performans Otomobili, Dünya Kent Otomobili, Dünya Elektrikli Otomobili ve Yılın Dünya Otomobili” olmak üzere toplam altı kategoride ödüller dağıtıyor. Stella Li, Ocak 2025’te “Yılın Dünya Otomobil Kişisi” unvanına sahip olacak ilk kadın olarak tarih yazdı. Ayrıca, bu ödül bir Çinli marka tarafından kazanılan ilk Dünya Otomobil Ödülü olma özelliğine sahip.

FUARIN DETAYLARI

ABD’nin New York kentinde Javits Center’da gerçekleşen 2025 New York Uluslararası Otomobil Fuarı, 27 Nisan’da sona erecek.