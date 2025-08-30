Byd, 2025’te Güçlü Kar Açıkladı

ÇİN’DE YENİ ENERJİLİ ARAÇLARDA BÜYÜME BELİRTİLERİ

Çin merkezli BYD, 2025’in ilk yarısında kaydedilen kar ve gelir artışını duyurdu. Shenzhen’den faaliyet gösteren şirket, yılın ilk yarısında 371,28 milyar yuan (yaklaşık 52,3 milyar ABD doları) gelir elde ettiğini ve bu sonuçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış gösterdiğini belirtti. Hissedarların payına düşen net kar ise önceki yıla göre yüzde 13,79 artışla 15,51 milyar yuana ulaştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DEVAMLILIK

BYD, otomotiv sektörü ile ilgili araçlar ve ürünlerinin şirketin ana büyüme motoru olmaya devam ettiğini ifade etti. Ancak mobil telefon bileşenleri ve montaj hizmetlerinden elde edilen gelirlerde bir düşüş görüldü. Şirket, araştırma ve geliştirme yatırımlarını da artırarak yılın ilk yarısında yüzde 53,05 artışla toplam 30,88 milyar yuana çıkardı.

STRATEJİK SATIŞ BÜYÜMESİ

Yılın ilk yarısında NEV satışları da dikkat çekici bir büyüme sergiledi. BYD, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışları %33,04 artışla 2.145.954 adede ulaştığını duyurdu. Bu güçlü satış performansı, şirketin pazar konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini sağlıyor.