BYD’den Katı Hal Batarya Hamlesi!

BYD’İN YENİ TEKNOLOJİSİ

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2027 yılından itibaren elektrikli araçlar için katı hal bataryalar kullanmaya başlayacağını duyurdu. Bu yenilik, elektrikli araçların menzilini ve şarj sürelerini önemli ölçüde artıracak.

KATI HAL PİLLERİ HAKKINDA

Katı hal pilleri, geleneksel lityum iyon pillerde bulunan sıvı elektrolit yerine katı elektrolit kullanan bir batarya teknolojisini temsil ediyor. Bu yeni yapı, daha yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj ve artan güvenlik gibi bir dizi avantaj sağlıyor.