BYD, Dolphin Surf’un Fiyatını Düşürdü

ÇİNLİ OTOMOTİV DEVİ BYD, AVRUPA PAZARINDA BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Çin merkezli otomotiv şirketi BYD, Avrupa pazarında kendini kanıtlamaya devam ediyor. “Seagull” adıyla tanınan ve Çin’de büyük bir başarı elde eden kompakt elektrikli otomobil, Avrupa yollarında “Dolphin Surf” adıyla yer alıyor. Küçük boyutlarıyla, şehir içi kullanım için uygun menziliyle ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken Dolphin Surf, toplamda 15 Avrupa ülkesinde satışa sunuluyor.

SEAGULL MODELİ İLE ÇARPICI SATIŞ RAKAMLARI

BYD’nin Seagull modeli, Çin pazarında markanın en çok satan otomobili olarak öne çıkıyor. Sadece 2024 yılının Nisan ayında bu modelden 55 binden fazla araç satılmış durumda. Bu etkileyici satış performansının ardından, BYD, Dolphin Surf isimli bu modeli Avrupa’da tanıtmaya karar verdi. “Surf” eki, karışıklığı önlemek amacıyla eklenmiş; çünkü Çin pazarında “Dolphin” adıyla başka bir modelin de satışı gerçekleşiyor.