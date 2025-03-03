Byd İle Dji’den Akıllı Drone Sistemi

YENİ TEKNOLOJİ TANITILIYOR

Çinli otomobil üreticisi BYD ve drone şirketi DJI, otomobilleri mobil eğlence ve keşif platformlarına dönüştürmeyi hedefleyen akıllı bir drone sistemini tanıttı. “Lingyuan” adı verilen bu sistem, araca entegre edilen drone ile seyahat anlarını gerçek zamanlı olarak yakalama imkanı sunuyor ve dikey görüş alanı sağlıyor. Şirket, bu sistemin tüm BYD modellerinde mevcut olacağını duyurdu.

OTOMATİK SİSTEM ÖZELLİKLERİ

BYD Kıdemli Başkan Yardımcısı Yang Dongsheng, “Lingyuan” sisteminin otomatik kalkış ve iniş yapabildiğini, senkronize takip çekimi gerçekleştirdiğini ve drone’un hızlı bir şekilde depolanıp şarj edilmesini sağlayan araca monte edilmiş katlanabilir iniş pistinin bulunduğunu aktardı. BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu, “BYD ve DJI arasındaki işbirliği, arabaya drone yerleştirmenin ötesine gidiyor” dedi. Wang, araç ve drone teknolojilerinin entegre edilerek her iki tarafın da geliştirilmesi üzerinde durdu.

İNOVASYON VE GELECEK HEDEFLERİ

DJI Başkanı Luo Zhenhua ise teknolojinin azınlık için bir oyuncak yaratma amacı taşımaması gerektiğini vurguladı. “Teknoloji dünyaya fayda sağlayan bir araç olmalı” diyen Luo, ortaklığın ürün inovasyonunda bir atılım ve mobilite ekosisteminin yeniden tasarlanması olarak tanımlandı.

ŞİRKETLERİN TARİHÇELERİ

1995’te batarya üreticisi olarak kurulan BYD, Çin’in yeni enerjili araç sektöründe önemli bir konumda yer alıyor. Şirketin yeni enerjili araç satışları 2024’te önceki yıla göre yüzde 41,26 artışla 4,27 milyon adedin üzerinde gerçekleşti. 2006 yılında kurulan DJI, merkezi Shenzhen’de bulunuyor ve film yapımı, tarım, arama ve kurtarma gibi çok sayıda alanda kullanılan ürünleri ile global drone endüstrisinde etkili bir güç haline geldi.