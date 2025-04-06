BYD’nin Yeni Gemisi Türkiye’ye Ulaştı. (Not: 6 Kelime Sınırına Uygun Olarak Kısaltılmıştır.)

BYD’NİN DEV ARAÇ TAŞIYICI GEMİSİ TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, yeni enerjili araç teknolojileri, batarya üretimi ve çevreci lojistik çözümleriyle küresel pazarda önemli bir konuma sahip. BYD’nin Türkiye’deki satış hacminin artmasıyla birlikte, markanın ileri teknolojiyle donatılmış araç taşıma gemisi “BYD Changzhou”, 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan hareket ederek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 39 gün süren deniz yolculuğunun ardından, 5 Nisan’da Türkiye sularına ulaştı.

DERİNCE LİMANI’NDA BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI

Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaşan 7 bin araç kapasiteli dev gemi BYD Changzhou, Türkiye’ye gelişiyle dikkatleri üzerine çekti. Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü’nden geçerken görüntülenen gemi, limana varışıyla birlikte sektör temsilcilerinin ve otomotiv tutkunlarının ilgi odağı oldu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

199,9 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindeki BYD Changzhou, 69.250 GT (brüt tonaj) ve 21.400 NT (net tonaj) kapasitesiyle büyük ölçekli araç sevkiyatlarını verimli şekilde gerçekleştiriyor. 7 bin araç taşıma kapasitesi sayesinde BYD’nin elektrikli ve hibrit modellerini uluslararası pazarlara hızlı ve güvenli şekilde ulaştırıyor.

ÇEVRECİ LOJİSTİKTE ÖNCÜ BİR GEMİ

Sürdürülebilir taşımacılık anlayışını benimseyen BYD Changzhou, çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor. LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanarak karbon ayak izini önemli ölçüde azaltan gemi, BYD’nin çevreci politikalarına uygun şekilde faaliyet gösteriyor. Bu özellikleriyle, deniz taşımacılığında emisyonların düşürülmesine katkı sağlıyor.