Byd, Ortaklık Kurdu… Finlandiya’da Büyüyor

BYD’NİN YENİ STRATEJİK ORTAKLIĞI

BYD, ülke genelinde bir satış ve servis ağı oluşturmak amacıyla Finlandiya’daki çeşitli şehirlerde perakende satış noktaları açmayı hedefliyor. Çinli yeni enerji aracı üreticisi, bu planını gerçekleştirirken İskandinav ülkesindeki otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık yaptığını açıkladı. Bu ortaklıkla birlikte Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku şehirlerinde yeni perakende satış noktaları kurmayı planlıyor.

HEDEF: YEREL TÜKETİCİLERİ DESTEKLEMEK

Şirketten yapılan açıklamada, iki tarafın yerel tüketicilere daha rahat bir deneyim sunabilmek için ülkede kapsamlı bir satış ve servis ağı geliştireceği ifade ediliyor. BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın önemli yeni enerji araçları pazarlarından biri olduğunu ve bu ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD modellerini daha yakından görmesini sağlayacağını belirtiyor.

FİNLANDİYA’DA YENİMODELLER

2023 yılı içinde Finlandiya binek araç pazarına adım atan BYD, ülkede toplamda sekiz model piyasaya sürdü. Şirket, Ekim 2023’te Dolphin ve Seal modellerini satışa sunarak RSA ile bayi ortaklığı gerçekleştirmişti. Ancak, mevcut durumda RSA ile devam eden bir ortaklığın olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

SATIŞ RAKAMLARI

BYD tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz 2023’te 344 bin 296 adet yeni enerji aracı satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,56’lık bir artışı göstermekte, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,01’lik bir düşüş yaşandığını belirtmektedir. Temmuz ayında yurtdışına yapılan satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169 artış kaydederken, Haziran’a göre ise yüzde 10,34’lük bir azalma gözlemleniyor.