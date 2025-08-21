Byd Ortaklık Kurdu. Satış Ağı Geliştiriyor

BYD’NİN YENİ STRATEJİK ORTAKLIĞI

BYD, Finlandiya genelinde bir satış ve servis ağı oluşturmak için çeşitli şehirlerde perakende satış noktaları açmayı hedefliyor. Şirket, bu ülkedeki satış ve servis ağına yönelik geliştirici adımlar atmak için Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık sayesinde, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku gibi şehirlerde yeni perakende satış noktaları açmayı planladığını belirtti.

TÜKETİCİYE YÖNELİK HİZMETLER

Yapılan açıklamalara göre, iki taraf, yerel tüketicilere daha kolay satın alma imkânı sunmayı, kullanımı kolaylaştırmayı ve satış sonrası hizmetlerde gelişim sağlamayı amaçlıyor. BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’da önemli bir yeni enerji araç (NEV) pazarı olduğunu ve Veho ile kurulan ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD araçlarını deneyimleme fırsatını artıracağını ifade etti.

SEKİZ FARKLI MODEL SATIŞTA

BYD, 2023 yılından bu yana Finlandiya binek araç pazarına girmesi ile birlikte saf elektrikli ve hibrit olmak üzere toplamda sekiz model tanıttı. Şirket, Ekim 2023 itibarıyla Dolphin ve Seal modellerinin piyasaya sürülmesinde RSA ile bir bayi ortaklığı kurmuştu. Ancak şu anda RSA ile devam eden bir ortaklık durumu hakkında bilgi verilmedi. Şirketin yayınladığı verilere göre, Temmuz ayında 344 bin 296 adet NEV satışı gerçekleşti; bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,56’lık bir artış gösterirken, Haziran ayında gerçekleşen satışlara kıyasla yüzde 10,01 düşüş anlamına geliyor. Temmuz ayı itibarıyla yurt dışına yapılan araç satışları ise geçen yılın aynı ayında yüzde 169 oranında artış gösterdi, ancak Haziran’a kıyasla yüzde 10,34 düşüş yaşandı.