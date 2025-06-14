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BYD Seal 06 Fiyatı Beklenenden Düşük

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ÖNEMLİ HAMLE

Türkiye’de büyük bir ilgi gören Çinli otomobil üreticisi BYD, dikkat çeken bir adım attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte “Seal 06” adını verdiği yeni elektrikli aracı tanıttı. Şu anda Çin’de satışa sunulan otomobil, öncelikle son derece uygun fiyatı ile öne çıkıyor. Bu etkileyici özelliklere sahip model, Çin’de Fiat Egea’nın yarı fiyatına müşterilerin beğenisine sunulacak.

TEKNOLOJİK GÜÇ

BYD Seal 06, markanın tasarım felsefesini yansıtan bir yapıya sahip. Otomobilin ön bölümünde BYD’nin simgesi haline gelmiş far tasarımını görüyoruz, arka tarafında ise şık bir ışık barı dikkat çekiyor. 4.720 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe ulaşan bu otomobil, ölçüleriyle Tesla Model 3’le doğrudan rekabet edebilecek bir seviyeye çıkıyor.

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