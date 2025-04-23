Byd Sealion 7, EuroNcap’tan 5 Yıldız Aldı

BYD SEALION 7 GÜVENLİK TESTLERİNDEN 5 YILDIZ ALDI

BYD’nin sportif SUV modeli SEALION 7, EuroNCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik derecesiyle taçlandırıldı. Şirketin açıklamasına göre, BYD’nin “e-Platform 3.0” üzerine inşa edilen SEALION 7, Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı kapsamındaki detaylı güvenlik testlerinden başarıyla geçti.

KATEGORİ BELİRTİLERİ VE SONUÇLARI

Model, yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi dört ana kategoride değerlendirildi. SEALION 7, tüm bu başlıklarda yüksek puanlar elde etti. EuroNCAP’in test sonuçlarına göre, yetişkin yolcu korumasında %87, çocuk yolcu korumasında %93, güvenlik asistanlarında %79 ve diğer yol kullanıcılarına karşı %76 oranlarıyla dikkate değer sonuçlar sağladı.

ÇOCUK YOLCU GÜVENLİĞİ

SEALION 7, çocuk yolcu koruması alanında %93’lük puanla tam elektrikli SUV kategorisindeki son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Testlerde kullanılan 10 ve 6 yaşındaki çocukları temsil eden maketlerin tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandı. Araçta yer alan Çocuk Varlık Tespiti Sistemi (CDP), çocuk ya da bebek unutulması durumunda uyarı vererek güvenlik standartlarını artırıyor.

TEKNOLOJİK GÜVENLİK UNSURLARI

BYD SEALION 7’nin güvenlik performansında, markanın geliştirdiği teknolojiler önemli bir rol oynadı. Bu teknolojiler arasında, seri üretim “8’i 1 arada entegre elektrik güç ünitesi”, BYD’nin kendi ürettiği yüksek güvenlikli “Blade Batarya” teknolojisi ve bataryayla gövde arasındaki bütünlüğü sağlayan “CTB (Cell-to-Body)” mimarisi bulunuyor. CTB teknolojisi sayesinde yüksek gövde dayanıklılığına ulaşan BYD SEALION 7, yalnızca güvenli değil, aynı zamanda üstün bir sürüş deneyimi sağlıyor.

SALES IN TURKEY

BYD SEALION 7’nin Türkiye’de 2025’in üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.