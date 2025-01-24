BYD Tang Mart’ta Türkiye’de Tanıtılacak

BYD’YE YENİ BİR EKLEME

Türkiye pazarında 6 farklı modeliyle dikkat çeken BYD, Mart ayında amiral gemisi elektrikli SUV modeli TANG’ı tanıtmaya hazırlanıyor. 7 koltuk kapasiteli elektrikli E-SUV, geniş iç alanı, premium özellikleri ve yenilikçi elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkıyor. TANG, BYD’nin Türkiye’deki elektrikli araç sektöründeki öncülüğünü daha da güçlendirecek.

ŞIK TASARIM VE ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

BYD’nin ‘Ejderha Yüzü’ tasarım diline sahip TANG, estetik unsurları ve etkileyici hatlarıyla dikkat çekerken, gelişmiş teknolojisi ve geniş iç mekânıyla da fark yaratıyor. BYD Akıllı Kokpit Sistemi, bilgi ve eğlence deneyimini üst bir seviyeye taşıyor ve aracın teknolojik özelliklerini gözler önüne seriyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ile Qualcomm’un en yeni çip seti Snapdragon SA8155, aracı mobil bir teknoloji merkezi haline getiriyor. Elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonu bulunan ön koltuklar, üç sıra oturma düzeni ve arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan bagaj kapasitesi ile TANG, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Panoramik tavan ise yolculuklara ekstra bir keyif katmayı hedefliyor.

ŞEHRİ VE UZAĞI KAVRAYAN PERFORMANS

BYD TANG, ferah iç tasarımı, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi ve çevre dostu yapısıyla bireysel kullanıcılar ve aileler için mükemmel bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor. 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisi sayesinde 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunan TANG, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile 380 kW (517 HP) gücünü bir araya getiriyor. Şehir içi ve uzun yolculuklar için ‘akıllı’ bir seçenek olan TANG, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.9 saniyede tamamlıyor. DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü, sürüş modları ile yüksek performans ve verimliliği sunuyor.

GÜVENLİK STANDARTLARI

Yol koşullarını analiz eden bu sistem, süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlıyor ve her türlü zeminde maksimum konfor ile denge sağlıyor. Virajlarda yol tutuşunu artıran ve ani manevralarda stabilite sağlayan TANG, ayrıca titreşimleri minimize ederek uzun yolculuklarda da konforu ön planda tutuyor. Lityum demir fosfat (LFP) kimyası ile üretilen Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunuyor. ‘Çivi ile Delme Testi’ni geçerek sektördeki en güvenli bataryalardan biri olan bu teknoloji, yüksek dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Kullanılan Blade Batarya, hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar dolarak hem günlük hem de uzun yolculuklarda güvenilirlik sağlıyor. TANG, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak hem sürücü hem de yolcular için maksimum güvenlik sunuyor. Tam elektrikli E-SUV modeli BYD TANG, Mart ayından itibaren Türkiye’deki BYD showroomlarında yer alacak.