BYD Tang: Türkiye’de Yüksek Fiyatlı SUV

elektrikli araç pazarında dikkat çeken oyuncu: BYD

Elektrikli araç sektörü içerisinde önemli bir konumda bulunan BYD, Türkiye’de adından fazlasıyla söz ettiriyor. Markanın geniş hacimli elektrikli SUV modeli BYD Tang, güncellenmiş fiyatıyla 3 milyon 675 bin TL’den alıcılarını bekliyor. Teknolojik donanımı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çeken bu araç, Türkiye’de araç sahibi olmanın giderek daha da maliyetli hale geldiğini gözler önüne seriyor. Peki, BYD Tang neden bu kadar ilgi görüyor ve alım gücü neden bu kadar zorlu?

BYD Tang’ın çekiciliği: performans ve konfor bir arada

BYD Tang, elektrikli SUV segmentinde standartları yüksek bir seviyeye taşıyor. Tek bir şarj ile 530 kilometre mesafe kat edebilen bu araç, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda sürücülerine keyif veriyor. Çift motorlu yapısıyla 570 beygir gücü sunan dört çeker sistemi, 0’dan 100 kilometre hıza sadece 4,9 saniyede ulaşarak heyecan sunuyor. Hızlı şarj özelliği ise bataryayı yarım saatte %30’dan %80 seviyesine çıkarıyor. İç mekanında yer alan 15,6 inçlik hareketli ekran ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, modern bir deneyim sunuyor. 7 kişilik ferah kabini ve Blade batarya sistemiyle güvenli ve kullanışlı bir yolculuk imkanı sağlıyor.

Türkiye’de otomobil sahibi olmanın zorlukları: hayal etmek ucuz, sahip olmak zor

BYD Tang’ın sunduğu bu benzersiz özellikler, farklı yaş gruplarından sürücülerin ilgisini çekiyor. Ancak 3.675.000 TL’lik etiket, çoğu kişinin moralini bozabiliyor. Türkiye’deki döviz dalgalanmaları, vergi yükleri ve ekonomik sıkıntılar, otomobil alımını bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp prestij meselesi haline dönüştürüyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Martta Tang ile üst segmentte iddialıyız” diyerek bu sektördeki hedeflerini vurgulasa da, bu fiyat seviyeleri birçok kişi için ulaşılması güç bir hayal olarak kalıyor.