BYD Türkiye’de Yeni Araç Fiyatlarını Açıkladı

TÜRKİYE’DE YENİ OTOMOBİL MODELLERİ SUNULUYOR

Türkiye’de otomobil fabrikası açma planlarıyla hareket eden BYD, 1080 kilometre menzil sunan şarj edilebilir hibrit aracının fiyatını da açıklıyor. Şirket, satış ağını güçlendirmek amacıyla 6 yeni model ile Türkiye’deki büyümesini hızlandırmaya odaklanıyor. İlk aşamada dört yeni modelini satışa sunan BYD, Kasım ayında BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV modellerini piyasaya çıkartacak. Aralık ayında ise E segmentinin amiral gemisi sedan modelleri olan HAN ve D sedan SEAL de satışa sunulacak ve böylece toplamda 6 model müşterilerle buluşmuş olacak.

Donanım seviyesine yeni özellikler eklenen BYD ATTO 3, 1.490.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. 1.080 kilometre menzil sunan hibrit SEAL U DM-i ise 1.850.000 TL ile satışa çıkıyor. Tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV’nin fiyatı 1.790.000 TL iken, elektrikli DOLPHIN modeli 1.280.000 TL’den müşterilere sunulacak.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu değişime yön veren ve öncülük eden markalardan biri olan BYD’nin, bugün Türkiye’deki yeni döneminin ilk günü. BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Kasım ayı bitmeden BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i modellerimizin ilk teslimatlarını yapmayı planlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Kasım ayı içerisinde BYD DOLPHIN ve BYD SEAL U EV modellerinin ürün gamına ekleneceği ve Aralık ayında BYD SEAL ile BYD HAN modellerinin satışına başlanacağı bilgisini verdi. Üç yıl içinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

BÜYÜK YATIRIM PLANI

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında, firma Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurmayı planlıyor. Bu büyük yatırım, BYD’nin Türkiye’deki üretim hacmini artırmayı ve marka bilinirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.