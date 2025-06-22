Byd Yeni Araç Taşıyıcı Gemisini Tanıttı

ÇİN’DE YENİ ARAÇ TAŞIYICI GEMİ TESLİMATI

SHENZHEN, 22 Haziran — Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, doğudaki Jiangsu eyaletinin Yizheng kentinde 5. araç taşıyıcı gemisinin resmen teslimatını yaptı. Bu adım, şirketin küresel satışları ve tedarik zinciri sürecindeki gelişimi açısından önemli bir katkı sağlıyor. Cumartesi günü açıklama yapan BYD, merkezinin bulunduğu teknoloji kenti Shenzhen’de, 16 araç güvertesine sahip 219,9 metre uzunluğunda ve 37,7 metre genişliğindeki BYD XI’AN gemisinin 19 deniz mili hız yapabildiğini ve 9.200 araca kapasite sunduğunu bildirdi.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ GEMİ

Yeni gemide sıvılaştırılmış doğalgazla çalışan son model çift yakıtlı temiz itiş teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem, enerji verimliliğini ve emisyon azaltma performansını önemli derecede artırıyor. BYD, daha önce de şirketin yeni enerjili araçlarını uluslararası pazarlara taşımak amacıyla 4 araç taşıyıcı gemiyi hizmete sunmuş durumda. Şirket, bu gemilerin yurtdışı teslimatındaki verimliliği kayda değer şekilde artırdığını, lojistik maliyetlerini azalttığını ve taşımacılık döngülerini kısalttığını açıkladı. BYD’nin küresel genişleme stratejisi bu gelişmelerle birlikte hız kazanıyor.