ByLock operasyonu: 40 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın iletişim sistemi olan ByLock’u kullandığı öne sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi Bylock kullanıcısı olan ve örgüt üyesi olduğu tespit edilen 40 kişiye gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde yaptığı operasyonda şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

HÜRRİYET