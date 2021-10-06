ByLock’un lisans sahibi için flaş karar

15 Temmuz’da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü’nün iletişim sistemi ByLock’un lisans sahibinin tutukluluk durumu devam ediyor.

FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes’in yargılandığı davanın ilk duruşması bitti. Savunması alınan Keynes’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes’in “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bitti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Keynes ile avukatı katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti başkanı iddianameyi özetleyerek okudu.