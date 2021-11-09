ByLock’un lisans sahibi Keynes’e tahliye

ByLock'un lisans sahibi David Keynes ile ilgili karar açıklandı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün ileişim sistemi olan ByLock’un lisans sahibi David Keynes ile ilgili karar açıklandı.

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes (Alpaslan Demir) hakkında tahliye kararı verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir ismini değiştiren ve FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes, 9 Haziran’da ABD’den Türkiye’ye geldikten sonra tutuklanmıştı. Keynes’in 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanmıştı.

FETÖ’nün ByLock kilidi çözüldü: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunan Keynes’in avukatınca 4 Mart 2021’de verilen dilekçede, Keynes’in Türkiye’ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediği anlatılmıştı.

Hakkında tahliye kararı verilen Keynes’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.