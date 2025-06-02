C.A. Ordu’da Yakalandı, Hükümlü

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süre yakalanmamak için farklı illerde çobanlık yapan ve 18 yıl hapis cezası bulunan bir firariyi Ordu’da ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2013 yılından bu yana firari olan C.A. (52) için bir operasyon düzenledi.

JANDARMA EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

C.A., Bursa’da “kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunuyor. Jandarma ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu C.A. Ordu’da yakalandı. Yapılan incelemelerde, C.A’nın 12 yıldır her yıl farklı illerde çobanlık yaparak kendini gizlediği belirlendi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Ordu Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi. Bu durum, firari hükümlülerin yakalanmasında jandarma birimlerinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.