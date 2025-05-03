C. A. ve B. K. 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Gain Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

Corendon Alanyaspor, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Sporar 11’iyle çıkıyor. Bellona Kayserispor ise Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Dk. 46 Bourabia), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 80 Baran Ali Gezek), Kartal Yılmaz (Dk. 81 Uzodimma), Cardoso (Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım), Talha Sarıarslan (Dk. 68 Mane) ile sahaya yer alıyor.

GOLLER VE DAKİKALAR

Maçın ilk golü, 30. dakikada Alanyaspor’dan Attamah’ın kendi kalesine attığı golle geldi ve skoru 1-0’a getirdi. Daha sonra, 52. dakikada Bellona Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan yapılan atakta, Carole’un pasında topla buluşan Ramazan Civelek, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

FAUL VE SARIKARTLAR

Karşılaşmada birçok sarı kart da gösterildi. 44. dakikada Kartal Yılmaz, 68. dakikada Hosseini ve 90+1’de Karimi (Bellona Kayserispor) sarı kart gören oyuncular oldu. Aynı şekilde 72. dakikada Richard (Corendon Alanyaspor) da bu kategoriye dahil edildi.

YOĞUN ATAKLAR VE SONUÇ

Maçın ilerleyen dakikalarında, 71. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe vuruşu sonrası Janvier’in şutu, Cordova’ya çarpıp kaleci Bilal Bayazıt tarafından zorlukla kurtarıldı. 75. dakikada Kayserispor’un atağında Mane’nin pasıyla Cardoso, çaprazdan vurduğu topu, kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın bacaklarının arasından geçiremedi ve top direğin yanından az farkla dışarı gitti. 79. dakikada, Kayserispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Cardoso’nun vuruşu, kaleci Taşkıran’ın müdahalesine rağmen ağlara gitmekteyken Alanyaspor’dan Balkovec meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.