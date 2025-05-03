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C. Alanyaspor Ve K. Kayserispor Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç, Gain Park’ta oynandı ve küme düşme hattını yakından etkileyen bu önemli karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

GOLLER VE PUAN DURUMU

Alanyaspor, 30. dakikada Joseph Attamah’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ancak Kayserispor, 52. dakikada Ramazan Civelek’in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 35’e çıkarırken, Kayserispor 41 puana ulaştı.

GELECEK MAÇLAR

Ligin bir sonraki maçında, Alanyaspor Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

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