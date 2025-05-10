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C.am K.o.la Ş.i.ş.e.l.e.r.i Trafiği A.ks.a.ttı

TRAFAK Aksaklığına NEDEN OLAN KAZA

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen bir kaza, trafiği olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 57 ABT 724 plakalı cam şişe yüklü tır, Buzağlık Mahallesi kavşağında A.G. idaresindeki 14 ED 019 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından, tırda bulunan çok sayıda cam kola şişesi yola savrularak kırıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, karayolları ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kırılan cam şişelerin oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla çalışmalara başladı. Yapılan 2 saatlik titiz çalışmanın sonucunda yol, saat 16.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

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