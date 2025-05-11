C. B. Çankırı, Z. Hanım’ı Ziyaret Etti

ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Anneler Günü vesilesiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti. Çankırı’nın basın ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarına karanfil bırakan Çankırı, kabir başında dua okudu.

VATANDAŞLARLA SOHBET

Anıt mezara ziyarete gelen vatandaşlarla bir araya gelen Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile de sohbet etti. Tugay, ziyareti sırasında Çankırı’nın Anneler Günü’nü kutladı.