C.b. Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile buluştu

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde Çin’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştiriyor.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Bu toplantıda iki liderin ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için atacağı adımlar üzerinde durması bekleniyor. Özellikle ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik konuların ele alınması önem taşıyor.

BÖLGESEL KONULAR

Aynı zamanda, görüşmede bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili işbirlikleri hakkında da değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor. Bu durum, iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda daha fazla işbirliği sağlama amacını taşıyor.