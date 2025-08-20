C. Baroni, A. Yıldırım’ı Ziyaret Etti

CRISTIAN BARONİ’DEN AZİZ YILDIRIM’A ZİYARET

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Benfica ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a gelen sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu Cristian Baroni, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ofisinde ziyaret ediyor. Brezilyalı futbolcu, Benfica maçı öncesi İstanbul’da geçirdiği süre boyunca Yıldırım’la bir araya gelerek özlem gideriyor.

KADIKÖY’DE STADI GEZDİ

Cristian Baroni, İstanbul’a gelmeden önceki gün Kadıköy’e giderek Fenerbahçe’nin stadyumunu da gezdi. Bu ziyaret, Baroni’nin kulüple olan bağını ve Fenerbahçe’nin tarihine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.