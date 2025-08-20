Haberler

C. Baroni, A. Yıldırım’ı Ziyaret Etti

CRISTIAN BARONİ’DEN AZİZ YILDIRIM’A ZİYARET

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Benfica ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a gelen sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu Cristian Baroni, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ofisinde ziyaret ediyor. Brezilyalı futbolcu, Benfica maçı öncesi İstanbul’da geçirdiği süre boyunca Yıldırım’la bir araya gelerek özlem gideriyor.

KADIKÖY’DE STADI GEZDİ

Cristian Baroni, İstanbul’a gelmeden önceki gün Kadıköy’e giderek Fenerbahçe’nin stadyumunu da gezdi. Bu ziyaret, Baroni’nin kulüple olan bağını ve Fenerbahçe’nin tarihine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öğrenciler Fidan Dikti, Doğaya Destek

Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Aydın, bu adımın geleceğe önemli katkı sunacağını ifade etti.
Ardahan Valisi Aşıyla Mücadelede Kararlı

Ardahan Valisi, şap hastalığına dair endişelerin abartıldığını ifade ederek aşının etkinliğine dikkat çekti. Ayrıca, bölgedeki hayvan sayısının arttığını ve hayvancılığın geliştiğini açıkladı.

