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C. Başk. R. T. Erdoğan ATO’yu Ziyaret Etti

ERDOĞAN’IN ATO ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. Ziyaret, ATO yönetimiyle bir araya gelerek gerçekleşti. Ancak bu görgü tanıkları için basına kapalı bir etkinlik olarak düzenlendi.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ATO ziyareti, basında geniş bir şekilde yer bulmadı. Ziyaretin içeriği ve yapılan görüşmeler hakkında detaylar ise henüz paylaşılmadı. ATO üyeleri ve yönetimi, bu özel buluşmanın ardından neler konuşulduğuna dair bilgiler vermekten geri durdu.

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