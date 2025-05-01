C. Başk. R. T. Erdoğan Kabul Edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu takdim törenine katılacak. Bu kapsamda, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvator Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha’yı ayrı ayrı kabul ediyor.

BÜYÜKELÇİLERİN KABULÜ

Tören programı doğrultusunda, büyükelçilerle olan görüşmeler sırasıyla belirlenen saatlerde gerçekleştirilecek. Belirlenen zaman dilimleri şu şekilde: 14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45 ve 16.15. Bu kabuller, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir fırsat oluşturuyor.