C. Başkani R. T. Erdoğan, P. D. B. ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’ye gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammet İshak Dar ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir’i kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu.

İLİŞKİLERDEKİ İVME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilişkilere sağladığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve alınan kararların uygulanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

REGİONEL RİSKLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR

Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından kaynaklanan risklerin Türkiye ve Pakistan’ı etkileyecek boyutlara ulaştığını ifade etti. Nükleer anlaşmazlığın çözümü için ABD ve İran arasında diplomatik müzakerelerin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sükuneti yeniden sağlamak ve diplomatik yollarla çözüm üretmek için çabalarını sürdüreceğini de kaydetti.