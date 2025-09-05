C.C., Denizli’de Yüksek Hesap Ödedi

C.C. DENİZLİ’DE ŞAŞIRTAN HESAPLA KARŞILAŞTI

İstanbul’dan akraba ziyareti için Denizli’ye giden C.C., misafir olduğu aile ile birlikte Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde yemek yedi. Ucuz olması beklenen sosyal tesiste, 8 kişilik yemek için 7 bin 930 lira hesap çıkaran C.C., şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemedi. Mecburen hesabı ödemek zorunda kalan C.C.’nin yediği yemek de midesine oturdu.

C.C.’NİN DİNLENME TESİSİ TECRÜBESİ

Birkaç gün sonra tatil programı için Muğla’ya hareket eden C.C. ve ailesi, Türkiye’nin önemli turizm yollarından birisi olan Denizli-Muğla karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde ödediği 8 bin liralık hesabı aklından çıkaramayan C.C., fiyatları kıyaslamak amacıyla yine birebir aynı ürünleri sipariş etti. Bu kez, daha pahalı olması beklenen dinlenme tesisinde ödeyeceği hesap 4 bin 790 lira oldu.

TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

C.C., iki farklı mekanda ödediği farklı fiyatların karşılaştırmasını yaparak haklı çıkmış oldu. C.C., “Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde siparişimizi verirken, bize mezelerin ikram olduğu söylendi. Piyasaya göre daha uygun olması gereken belediye tesisinde yaklaşık 8 bin lira hesap ödemek zorunda kaldım. Fişe baktığımda, ikram olduğu söylenen mezelerden dahi para alındığını görünce üzülsem de elimden bir şey gelmedi. Sosyal ve hakçı olduğunu iddia eden Merkezefendi Belediyesinin tesislerinde ödediğim bu hesabı kafamdan bir türlü çıkaramadım. Bu yüzden Muğla’ya giderken, aynı siparişi bir dinlenme tesisinde verdim. Ödediğim rakam neredeyse sosyal tesisin yarısı kadardı. Zaten zor geçinen halk için sosyal projeler hayata geçirdiğini iddia edenler, demek ki sadece gözümüzü boyuyormuş. Merkezefendi Belediyesinin tesislerini kullanmak isteyenlere öncelikle fiyatları sormaları tavsiye ederim” şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.