Haberler

Ç Chelsea Legia Varşova Canlı İzle!

Chelsea Legia Varşova Canlı İzleme İmkanları

Maçın heyecanına ortak olmak isteyenler, Chelsea Legia Varşova karşılaşmasını canlı olarak izlemek için araştırma yapıyor. Detaylar aşağıda yer almakta.

Canlı Yayın Seçenekleri

Chelsea Legia Varşova maçını canlı izlemek için gerekli bilgiler haberimizin içerisinde mevcut. Chelsea Legia Varşova maçı için canlı yayın seçeneği sağlayan Tabii Spor platformunu kullanabilirsiniz. Bu maçın keyfini çıkarabilmek için platformun üyesi olmanız gerekiyor.

Maçın Tarih ve Yeri

Chelsea Legia Varşova maçı bu akşam saat 22.00’da başlayacak. Maç, Manchester’da bulunan Old Trafford Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz.

ÖNEMLİ

Haberler

Eyyübiye’de Kaza: 4 Yaralı, Soruşturma Başlatıldı

Şanlıurfa'da bir kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haberler

Küçükçekmece’de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

İstanbul Küçükçekmece'de Selim Ç., Almanya'daki ağabeyinin emlakçı dükkanına pompalı tüfekle saldırdı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı, polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.