C. Derme, Hastanede Hayatını Kaybetti

GÖRÜLEN OLAY VE SONUÇLARI

Giresun’da meydana gelen üzücü olayda, denizde kaybolan ve cansız bedenine ulaşan Toprak Derme’nin (10) babası Celal Derme (40), boğulma tehlikesi geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 16 Haziran’da kent merkezi Çıtlakkale Mahallesi sahilinde yaşandı. Serinlemek amacıyla denize giren baba ve oğlu bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler hemen yardım için harekete geçti. Baba Celal Derme kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE İHU OLAYI

İhbar sonrası bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akıntıya kapılıp kaybolan Toprak’ın cansız bedenine, arama çalışmalarının 2. gününde, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazları kullanılarak tespit edilen yerden dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan Toprak’ın cenazesi Malatya’da defnedildi.

ACILI BABA VE CENAZE

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme, gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derme’nin cenazesi, oğlu Toprak’ın yanına defnedilmek üzere memleketi Malatya’ya götürüldü. Bu olay, bölgedeki halkı derinden etkileyen bir trajedi olarak kayda geçti.