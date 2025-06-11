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C.E. Nazilli’de Yakalandı, Tutuklandı

NAZİLLİ’DE YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA HAPİS KARARI VARDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, kapsamlı çalışmaları neticesinde hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Jandarma, vatandaşların güvenliğini sağlamak için sürekli olarak görev yapıyor.

C.E.’NİN YAKALANMASI

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yaptığı çalışmalarda, silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan 53 yaşındaki C.E. isimli şüpheli, Nazilli-Denizli Karayolu üzerinde durdurulan bir araçta bulundu.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından, C.E. adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

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