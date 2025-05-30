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C. Erdoğan, F.B. Beko’yu Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN FENERBAHÇE BEKO’YA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Bu kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın basketbolcuları ve teknik heyeti yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko’nun başarısını kutlayarak takımla bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

TAKIM KAPTANINDAN HEDİYELER

Kabulde, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye etti. Ayrıca, Fenerbahçe Beko’nun maskotu Yellow, peluş Yellow ile etkinliği renklendirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kabul sırasında yer aldı.

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