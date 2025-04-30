C. Erdoğan: “Ülkeyi Ateşe Vermekten Çekinmiyorlar.”

ERDOĞAN’IN CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut CHP yönetimini hedef alarak, “Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte ediyor. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler” ifadelerini kullandı. Erdoğan, muhalefet partilerinin yaptığı eleştirilerin, ülkenin menfaatlerini göz ardı ettiğini vurguladı. Bu durumu ülkenin geleceği açısından tehlikeli bulduğunu belirtti.

SİYASETTEKİ DENGE VE SORUMLULUK

Cumhurbaşkanı, siyasetteki dengenin korunmasının önemine de değindi. Yönetimlerin, ülke için gerekli olan hedefleri gerçekleştirmek adına sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ülke meselelerinin çözümünde sağduyunun daha fazla ön plana çıkması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, “Ülkemizin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla hareket etmek şart. Aksi takdirde, geri dönüşü olmayan yollara girmiş oluruz.” dedi.