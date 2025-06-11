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C. F. D. K.’ye Ceza Onandı

CEZA ONANDI

Eski Arjantin Devlet Başkanı 72 yaşındaki Cristina Fernandez de Kirchner’e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası onaylandı. Arjantin Yüksek Mahkemesi, Kirchner’e karşı yürütülen yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men edilme kararını onadı. Mahkeme, Kirchner’in avukatlarının itirazını reddederek, bu kararı oy birliğiyle onayladı.

SİYASİ CADI AVI İDDİASI

Eski Devlet Başkanı Kirchner, ömür boyu kamu görevlerinden men edilme kararını “siyasi ve yargısal bir cadı avı” olarak nitelendirdi. Bu durum, onun siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca, bu karar ile birlikte Kirchner’in dokunulmazlık döneminin sona erdiğini ifade etti.

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