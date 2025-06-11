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C.G. Gölün Yanında Bulundu, Yaralı

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Rize’de sabah saatlerinde evinden çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki C.G., arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulundu. Olay, Ardeşen ilçesinde bulunan Beyazkaya köyünde gerçekleşti. Sabah saatlerine C.G.’nin evden çıkmasının ardından, ailesi durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Yapılan ihbarın ardından Araf Arama Kurtarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri olay yerine yönlendirildi.

C.G. YARALI HALDE BULUNDU

Arama kurtarma ekipleri, C.G.’nin muhtemel gidebileceği alanlarda detaylı bir araştırma yaptı. Gün içerisinde süren yoğun arama çalışmalarının ardından, C.G. akşam saatlerinde evine 500 metre mesafedeki bir köy yakınında yer alan gölette yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen C.G., hastaneye kaldırıldı.

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