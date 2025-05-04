C. Güçer: “Her Maç Önemli!”

MAÇIN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, Şanlıurfaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı. Ama biz bu formayı, bu armayı taşıyorsak her maç önemli” değerlendirmesinde bulundu. Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Şanlıurfaspor’u 2-1 yendi.

ZOR BİR HAFTA GEÇİRİLDİ

Basın toplantısında konuşan Güçer, geçen haftaki kaybın ardından zorlu bir dönem geçirdiklerini belirtti: “Tabii burada oyuncuların psikolojisini toparlamak kolay değil. Çünkü geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı. Ama biz bu formayı, bu armayı taşıyorsak her maç önemli. Lig sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Güçer, oyuncuların iddialarının olmamasına rağmen yüksek motivasyonu koruduğunu kaydetti. “Oyuncuların çoğuyla 2. Lig’de şampiyonluk da yaşadım. Zor günlerimiz, iyi günlerimiz oldu. Ama herkes formanın değerinin farkında. Çünkü buradaki oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki hatalar olabiliyor. Ama konuştuğum arkadaşlar, iki haftalık süreci en iyi şekilde bitireceklerini söyledi. Antrenmanlarımız normal sezon içindeki tempoyla devam etti. Onlara ben ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.