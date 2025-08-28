C H E L S E A’dan Beşiktaş’a Disasi İlgisi

FRANSIZ STOPER İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Premier Lig takımlarından Chelsea’de kadro dışı kalan Fransız stoper Axel Disasi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Disasi, Beşiktaş’ın listesine girdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Disasi ile ilgili resmi adımları yakın zamanda atmayı planladığı ifade ediliyor.

PREMIER LİG’DEN BAŞKA İLGİLER DE VAR

Disasi’ye sadece Beşiktaş’ın değil, aynı zamanda Premier Lig ekibi Bournemouth’un da ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kendisi kariyeri boyunca 313 resmi maçta sahaya çıkarak 24 gol atıp 6 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, toplamda 64 milyon euro bonservis bedeli karşılığında farklı takımlara transfer oldu.