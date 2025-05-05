C.K. Serbest Bırakıldı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞÜPHELİYE YAPILAN OPERASYON

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü bir operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir kişiye müdahale edildi. Operasyon sürecinde çok sayıda sentetik hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde temin eden ve satan C.K. isimli şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplamda 165 adet sentetik uyuşturucu hap ile 3.70 gram uyuşturucu madde edinildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan C.K., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.