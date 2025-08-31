C.K, Uyuşturucudan YEDAM’la Kurtuldu

HAYATINA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Kilis’te yaşayan 37 yaşındaki C.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) aldığı destekle 10 yıldır bağımlı olduğu uyuşturucudan kurtularak yeni bir hayata başladı. Uyuşturucu kullanmaya 10 yıl önce arkadaş çevresi aracılığıyla başlayan evli ve 4 çocuk babası C.K, bağımlılığı yüzünden işini kaybetti ve ailesinden uzaklaştı. Uyuşturucudan kurtulmak için ilaç tedavisi uyguladı fakat bağımlılığından kurtulamadı. Kilis YEDAM’a başvuran C.K, buradan aldığı destekle bağımlılığını geride bırakarak hayatına yeni bir sayfa açtı.

5 AYDIR MADDE KULLANMIYOR

YEDAM’da uzman desteğiyle yeniden hayata tutunan C.K, AA muhabirine uyuşturucuya başlangıcının arkadaş çevresinin etkisiyle ve merakla olduğunu söyledi. Uyuşturucu kullanmadığı 5 ayı geride bıraktığını açıkladı. Tedavi sürecinin psikolojik, sosyal ve tıbbi destekle yürütüldüğünü ve bunun kendisini yeniden hayata kazandırdığını dile getiren C.K, “YEDAM’la birlikte kaybettiğim benliğimi ve kaybetmeye yaklaşan ailemi kazanmaya başladım. Sosyal çevremi ve iş hayatımı yeniden elde ettim. Bunların tümü YEDAM sayesinde oldu. En önemlisi kendimi geri kazandım. Bunu bırakmak (uyuşturucu) gerçekten başlamaktan daha kolay. Başlamak için birçok şeyden vazgeçiyorsunuz ancak bırakmak için sadece maddeden vazgeçmeniz yeterli. Ama bunu tek başınıza yapamazsınız. YEDAM’ın kapıları her zaman herkese açık, istendiğinde yardım alınabilir.” dedi.

AİLESİNDEN UZAKLAŞTI

Uyuşturucu kullanımının getirdiği sorumluluk eksikliğinden bahseden C.K, “Madde kullanmaya başladıktan sonra kişi sahte bir mutluluk ve eğlencenin içine hapsoluyor. Ben ortaokula giden çocuğumun derslerine bir gün bile yardımcı olmadım. Umuyorum bu yıl destek olacağım. Uyuşturucu sizi aileden ve sosyal çevreden koparıyor. Uzun yıllar ailemle birlikte oturup kahvaltı yapmadım. Kahvaltı sırasında ben madde kullanma derdindeydim. Bu durum beni ailemden ve sosyal çevremden uzaklaştırdı.” şeklinde konuştu.

BİLGİ VE DESTEK SUNUYORLAR

Kilis YEDAM’da görevli uzman psikolog Nisanur Kendirci, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’ın sunduğu önemli hizmetlere dikkat çekti. Kendirci, vatandaşların 115 Danışma Hattı’ndan destek alabileceğini vurgulayarak, “Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. 81 ilde toplamda 105 YEDAM mevcut. Merkezlerimizde sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görev yapıyor. Danışanlarımıza psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Ücretsiz, ilaçsız ve ayaktan bir hizmet sunuyoruz. Bizim için gizlilik oldukça önemli. Bağımlıların bilgileri başka bir kurum veya kişiyle paylaşılmıyor.” ifadelerini kullandı.